Президент Южной Кореи назвал письмо от Ким Чен Ына душевным

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поблагодарил в ответном послании лидера КНДР Ким Чен Ына за «душевное письмо» и выразил надежду на встречу с ним в следующем году.
Он также положительно оценил «желание Ким Чен Ына работать над урегулированием различных проблем с целью денуклеаризации.
«В будущем возникнет множество проблем. Но наши сердца откроются, если мы будем усиленно пытаться», — отмечается в письме.
Ранее News.ru писал о том, что Ким Чен Ын предложил своему коллеге в следующем году проводить больше совместных саммитов. Это, по мнению лидера КНДР, поможет скорее достичь цели по денуклеаризации.