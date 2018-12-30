Президент Южной Кореи назвал письмо от Ким Чен Ына душевным

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поблагодарил в ответном послании лидера КНДР Ким Чен Ына за «душевное письмо» и выразил надежду на встречу с ним в следующем году.

Он также положительно оценил «желание Ким Чен Ына работать над урегулированием различных проблем с целью денуклеаризации.

«В будущем возникнет множество проблем. Но наши сердца откроются, если мы будем усиленно пытаться», — отмечается в письме.

Ранее News.ru писал о том, что Ким Чен Ын предложил своему коллеге в следующем году проводить больше совместных саммитов. Это, по мнению лидера КНДР, поможет скорее достичь цели по денуклеаризации.