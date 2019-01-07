Президент Всемирного банка уходит в отставку

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Джим Ён Ким

Президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким досрочно слагает с себя полномочия и уходит в отставку с 1 февраля. Обязанности главы банка будет исполнять исполнительный директор Кристалина Георгиева.

«Сразу после отставки Ким присоединится к частной фирме и будет работать над повышением инфраструктурных инвестиций в развивающиеся страны», — говорится в пресс-релизе банка.

Ким вступил в должность главы Всемирного банка в 2012 году, в 2016-м совет директоров вновь избрал его президентом группы. Полномочия у Кима истекали в 2022 году.

«Это была величайшая привилегия, которую я когда-либо мог себе представить, — руководить преданным персоналом великого учреждения, приближающего нас к миру, свободному от нищеты», — написал Ким в Twitter.

I will be stepping down as @worldbank Group president on February 1. It’s been the greatest privilege I could have ever imagined to lead the dedicated staff of this great institution to bring us closer to a world that is finally free of poverty. https://t.co/jWGoihu7tu — Jim Yong Kim (@JimYongKim) 7 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что президент Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Америки Джером Пауэлл отказался уходить в отставку. Чиновник останется на посту, даже если глава государства Дональд Трамп попросит об обратном, заявил руководитель ведомства. Политик пока не может с точностью сказать, состоится ли его встреча с президентом США.