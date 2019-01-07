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Президент Всемирного банка уходит в отставку

Джим Ён Ким Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джим Ён Ким

в мире [ версия для печати ]

Президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким досрочно слагает с себя полномочия и уходит в отставку с 1 февраля. Обязанности главы банка будет исполнять исполнительный директор Кристалина Георгиева.

«Сразу после отставки Ким присоединится к частной фирме и будет работать над повышением инфраструктурных инвестиций в развивающиеся страны», — говорится в пресс-релизе банка.

Ким вступил в должность главы Всемирного банка в 2012 году, в 2016-м совет директоров вновь избрал его президентом группы. Полномочия у Кима истекали в 2022 году.

«Это была величайшая привилегия, которую я когда-либо мог себе представить, — руководить преданным персоналом великого учреждения, приближающего нас к миру, свободному от нищеты», — написал Ким в Twitter.

Ранее News.ru писал, что президент Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Америки Джером Пауэлл отказался уходить в отставку. Чиновник останется на посту, даже если глава государства Дональд Трамп попросит об обратном, заявил руководитель ведомства. Политик пока не может с точностью сказать, состоится ли его встреча с президентом США.


#БАНК #ОТСТАВКА
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