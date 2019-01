Президент Всемирного банка уходит в отставку

Президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким досрочно слагает с себя полномочия и уходит в отставку с 1 февраля. Обязанности главы банка будет исполнять исполнительный директор Кристалина Георгиева.

Ким вступил в должность главы Всемирного банка в 2012 году, в 2016-м совет директоров вновь избрал его президентом группы. Полномочия у Кима истекали в 2022 году.

I will be stepping down as @worldbank Group president on February 1. It’s been the greatest privilege I could have ever imagined to lead the dedicated staff of this great institution to bring us closer to a world that is finally free of poverty. https://t.co/jWGoihu7tu