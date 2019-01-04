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Президент Украины призвал оппонентов к честным выборам

Президент Украины Пётр Порошенко Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидатов на пост главы государства сделать всё возможное, чтобы обеспечить гражданам страны честные и свободные выборы.

По его словам, «высокое качество избирательного процесса — визитная карточка новой Украины».

«В 2014 году мы вместе установили достойный стандарт свободного и честного волеизъявления. Призываю все политические силы и кандидатов на высший государственный пост засвидетельствовать это своим примером», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Выборы президента Украины намечены на 31 марта. Как сообщал News.ru, избирательная кампания началась в последний день 2018 года. Центризбирком будет регистрировать кандидатов до 3 февраля.

Пять человек уже подали заявления в ЦИК, среди них — экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, правозащитник Владимир Ратуш, лидер социал-демократов и член партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко и бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.


#украина #выборы #петрпорошенко
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