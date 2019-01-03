Президент Туркмении перевёл сына из МИДа в провинцию

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Сын президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов снят с должности замглавы МИДа страны и назначен заместителем руководителя Ахалского велаята (региона на юге страны). Соответствующее постановление издал глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

Об этом сообщает Государственное информагентство Туркмении.

Пост замминистра иностранных дел Сердар Бердымухамедов занимал с 30 марта 2018 года. На выборах 25 марта 2018 года он также был избран депутатом меджлиса (парламента) центральноазиатской республики.

Сердар Бердымухамедов, являющийся единственным сыном главы государства, родился в 1981 году. Он окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени Ниязова, получив специальность инженер-технолог, а также Дипломатическую академию МИД России, где учился на специалиста по международным отношениям. Кроме этого, Бердымухамедов-младший прошёл курс в Центре политики безопасности в Женеве, получив диплом эксперта по международной и европейской безопасности.

До лета 2016 года Сердар Бердымухамедов являлся зампредом Госагентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана, которое курировало деятельность иностранных инвесторов. В июле 2016 года президент страны упразднил эту структуру.

Как писал News.ru, в конце декабря президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов спел песню собственного сочинения вместе со своим внуком на предновогоднем банкете. Музыкальная композиция прозвучала на туркменском, английском и немецком языках.