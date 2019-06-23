https://static.news.ru/photo/7fc54620-95a1-11e9-94cf-fa163e074e61_1024.jpg Президент Турции Реджеп Эрдоган Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган проголосовал на повторных выборах мэра Стамбула. По его мнению, явка будет высокой, так как «движение на дорогах плотное».

Вместе с тем он выразил сожаление в связи с тем, что голосование пришлось проводить снова.

К сожалению, обстоятельства сложились таким образом, что ЦИК приняла решение о перевыборах. Думаю, что стамбульцы примут самое правильное решение для их будущего, — цитирует Эрдогана РИА Новости .

Основная борьба на проходящих выборах идёт между кандидатом от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырымом и кандидатом от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Экремом Имамоглу.

На прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула Имамоглу набрал 48,8% голосов, незначительно опередив Йылдырыма, который получил 48,55% голосов. Однако результаты выборов были отменены по формальным признакам — некоторые члены избирательных комиссий на участках оказались назначенными не из числа госслужащих, а на части протоколов подписи были оформлены неверно.

Ранее News.ru писал, что в канун новых выборов опросы общественного мнения фиксировали преимущество Имамоглу над Йылдырымом в 9%.