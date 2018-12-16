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Президент Судана впервые после конфликта посетил Сирию

Омар аль-Башир Global Look Press/Mohamed Khidir

Омар аль-Башир

в мире [ версия для печати ]

Президент Судана Омар аль-Башир прилетел в Дамаск. В аэропорту его лично встретил глава Сирии Башар Асад. 

Лидеры стран провели двусторонние  переговоры и договорились о развитии ситуации в Сирии и регионе, сообщает пресс-служба Башара Асада. 

Этот визит войдёт в историю, так как  аль-Башир прибыл в Сирию впервые после сирийского конфликта, длящегося с 2011 года.

Как сообщал News.ru, президент Сирии Башар Асад принял российскую межведомственную делегацию с участием представителей Минобороны и МИД России для обсуждения запуска работы конституционного комитета. Во встрече участвовали заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.


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