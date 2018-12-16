Президент Судана впервые после конфликта посетил Сирию

Президент Судана Омар аль-Башир прилетел в Дамаск. В аэропорту его лично встретил глава Сирии Башар Асад.
Лидеры стран провели двусторонние переговоры и договорились о развитии ситуации в Сирии и регионе, сообщает пресс-служба Башара Асада.
Этот визит войдёт в историю, так как аль-Башир прибыл в Сирию впервые после сирийского конфликта, длящегося с 2011 года.
Как сообщал News.ru, президент Сирии Башар Асад принял российскую межведомственную делегацию с участием представителей Минобороны и МИД России для обсуждения запуска работы конституционного комитета. Во встрече участвовали заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.