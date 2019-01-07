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Президент Сирии призвал арабские страны к диалогу

Президент Сирии Башар Асад (в центре) Syrian Presidency/Xinhua/Global Look Press

Президент Сирии Башар Асад (в центре)

в мире [ версия для печати ]

Президент Сирии Башар Асад заявил, что арабские государства должны перейти к мирному диалогу с общественными государствами для решения своих внутренних проблем.

«Все арабские страны сталкиваются примерно с одними и теми же проблемами, но чтобы найти выход из кризиса, первым шагом для них должно стать вступление в диалог с общественными организациями», — сказал Асад.

Сирийский лидер отметил, что «отсутствие диалога и прозрачности лишь усугубит ситуацию и приведет к тому, что проблемы будут накапливаться годами». Он также считает, что западные государства постоянно пытаются подорвать национальную идентичность арабских стран, сообщает ТАСС. 

Ранее News.ru писал, что глава Сирии Башар Асад может посетить экономический форум Лиги арабских государств. Открытие саммита запланировано на конец января в столице Ливана — Бейруте. Лидер получил приглашение от президента республики Мишеля Ауна. Окончательное решение по поводу участия Асада в саммите ЛАГ примут в Каире на совещании по поводу восстановления Дамаска в работе международной организации.


#сирия #башарасад #диалог
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