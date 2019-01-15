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Президент Сербии рассказал об отношении к России и Путину

Президент Сербии Александр Вучич Pan Xu/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич

в мире [ версия для печати ]

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сотрудничество его страны и России является важным для будущего двух государств. Он также отметил, что в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Сербию, который состоится 17 января, будет подписано 21 соглашение.

Контракты будут заключены в сфере энергетики, транспорта и цифровой экономики. Об этом Вучич рассказал в интервью RTV Pink.

Сербский президент отдельно отметил, что испытывает давление со стороны Запада в вопросах поставок газа. По его словам, от Белграда требуют закупать газ у Трансадриатического и Трансанатолийского газопроводов, хотя российский газ является самым дешёвым.

«Когда русские проведут газопровод до Болгарии, мы заплатим им, чтобы провели его к нам. Поэтому визит Путина важен», — заявил Вучич.

Он высказал своё мнение и о президенте РФ, с которым встречался много раз, был у него дома. По словам Вучича, Путин — рациональный и серьёзный человек, «он не состоит из мифов, но он ценит традиции».

Ранее News.ru  сообщал, что президент Сербии откликнулся на трагедию в Магнитогорске. Александр Вучич направил Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей. Он написал, что сообщение о трагедии потрясло Сербию и пожелал от себя лично и своих соотечественников скорейшего выздоровления всем пострадавшим.


#переговоры #сербия #АлександрВучич
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