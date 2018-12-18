Президент Румынии переживает за права граждан после Brexit

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Румынский лидер Клаус Йоханнис попросил премьера страны Виорике Данчилэ рассмотреть вопрос о защите прав румын, которые живут в Великобритании.

По его словам, ключевой целью переговоров по Brexit является обсуждение данной проблемы, а также реализация соглашения о выходе Британии из состава ЕС.

«Последние события в Великобритании, в том числе отмена голосования парламента по вопросу утверждения соглашения, ставят под сомнения ратификацию этого договора британским парламентом», — отметил он.

Глава государства подчеркнул важность создания мер по защите прав европейских граждан, которых могут коснуться последствия Brexit, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, китайские власти надеются, что процесс выхода британской стороны из Евросоюза пройдёт спокойно и без проблем. Они выразили готовность развивать отношения с обеими сторонами после Brexit. Согласно выпущенной в КНР Белой книге по отношениям с Европой, страна намерена достичь соглашения о свободной торговле с Лондоном.