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Президент Польши посетит похороны мэра Гданьска

Анджей Дуда Andrzej Sebastian Duda/Global Look Press

Анджей Дуда

в мире [ версия для печати ]

Польский лидер Анджей Дуда посетит похоронные мероприятия трагически скончавшегося мэра Гданьска Павла Адамовича. На церемонию также планирует прибыть премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. 

В канцелярии главы государства сообщили, что похороны пройдут 19 января, передаёт РИА Новости

Ранее News.ru писал, что Адамович скончался от ножевого ранения, которое ему нанёс мужчина во время благотворительного концерта. Нападавшему грозит наказание вплоть до лишения свободы пожизненно. Он «слышал голоса» и был «очень обижен». По словам матери преступника, полиция заранее знала о его психическом состоянии.


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