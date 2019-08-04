https://static.news.ru/photo/aa1d7be4-b6a9-11e9-8ef1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Branthwaite/Global Look Press

Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян помиловал 669 заключённых в преддверии праздника Курбан-байрам.

Под амнистию попали осуждённые по различным статьям. При этом глава государства пообещал, что власти погасят их финансовые обязательства.

Жест лидера позволит помилованным начать новую жизнь и облегчит тяготы их семей, сообщает агентство WAM .

Ранее News.ru писал, что высокопоставленные американские чиновники раскритиковали президента США Дональда Трампа за намерение помиловать военных преступников. По их мнению, реализация этой идеи поставит под сомнение давнюю приверженность Штатов правам человека и верховенству права.