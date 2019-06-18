Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пригласил основателя сети Facebook Марка Цукерберга помочь провести Интернет в бедные дома страны.
Предложение прозвучало во время видеоконференции политика с бизнесменом. По словам Обрадора, около 20% из 129 миллионов мексиканцев лишены доступа во Всемирную сеть, как правило, это бедные люди, сообщает
Как писал News.ru ранее, американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter, что США и Мексике удалось достичь соглашения по иммиграционной политике латиноамериканской страны.