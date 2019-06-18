https://static.news.ru/photo/111f4fa8-9223-11e9-8a9b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Carlos Tischler/ZUMAPRESS.com

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пригласил основателя сети Facebook Марка Цукерберга помочь провести Интернет в бедные дома страны.

Предложение прозвучало во время видеоконференции политика с бизнесменом. По словам Обрадора, около 20% из 129 миллионов мексиканцев лишены доступа во Всемирную сеть, как правило, это бедные люди, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter, что США и Мексике удалось достичь соглашения по иммиграционной политике латиноамериканской страны.