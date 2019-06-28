Президент Колумбии Иван Дуке Фото: Carol Smiljan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возглавляющий Колумбию Иван Дуке призвал мировое сообщество покончить с режимом Николаса Мадуро в Венесуэле. Заявление прозвучало на фоне новостей о кончине офицера Рафаэля Акосты Аревалы, задержанного за попытку госпереворота. Тот умер, находясь под стражей.

Мы присоединяемся к осуждающим заявлениям, что смерть капитана корвета венесуэльского флота Рафаэля Акосты Аревало была спровоцирована пытками во время его задержания режимом Николаса Мадуро. Мир должен положить конец этой диктатуре, — написал Дуке в Twitter.

Для расследования инцидента власти Венесуэлы назначили прокурора из столичного округа Каракаса со специализацией в правах человека.

В свою очередь лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал международное сообщество подключиться к расследованию случившегося. В специально выпущенному коммюнике он об обратился к Совету по правам человека ООН, Межамериканской комиссии по правам человека и Международному уголовному суду.

26 июня власти Венесуэлы заявили, что предотвратили очередную попытку государственного переворота. По сообщению министра связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригеса доказательством тому служит видеозапись. На ней, по его словам, зафиксирована передача оружия и большой суммы денег со стороны оппозиции. В провокации власти Венесуэлы обвинили президента Чили Себастьяна Пиньера, президента Колумбии Ивана Дуке Маркеса и правительство Соединённых Штатов Америки, писал News.ru.

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