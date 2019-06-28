https://static.news.ru/photo/410815d4-9b5a-11e9-bc6a-fa163e074e61_1024.jpg Президент Колумбии Иван Дуке Фото: Carol Smiljan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возглавляющий Колумбию Иван Дуке призвал мировое сообщество покончить с режимом Николаса Мадуро в Венесуэле. Заявление прозвучало на фоне новостей о кончине офицера Рафаэля Акосты Аревалы, задержанного за попытку госпереворота. Тот умер, находясь под стражей.

Мы присоединяемся к осуждающим заявлениям, что смерть капитана корвета венесуэльского флота Рафаэля Акосты Аревало была спровоцирована пытками во время его задержания режимом Николаса Мадуро. Мир должен положить конец этой диктатуре, — написал Дуке в Twitter.

Nos sumamos a las voces de rechazo y denuncia que advierten que la muerte del Capitán de Corbeta de la Armada venezolana, Rafael Acosta Arévalo, fue provocada por torturas en su detención, por cuenta del régimen de Nicolás Maduro. El mundo debe ponerle fin a esa dictadura. — Iván Duque (@IvanDuque) 30 июня 2019 г.

Для расследования инцидента власти Венесуэлы назначили прокурора из столичного округа Каракаса со специализацией в правах человека.

В свою очередь лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал международное сообщество подключиться к расследованию случившегося. В специально выпущенному коммюнике он об обратился к Совету по правам человека ООН, Межамериканской комиссии по правам человека и Международному уголовному суду.

26 июня власти Венесуэлы заявили, что предотвратили очередную попытку государственного переворота. По сообщению министра связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригеса доказательством тому служит видеозапись. На ней, по его словам, зафиксирована передача оружия и большой суммы денег со стороны оппозиции. В провокации власти Венесуэлы обвинили президента Чили Себастьяна Пиньера, президента Колумбии Ивана Дуке Маркеса и правительство Соединённых Штатов Америки, писал News.ru.