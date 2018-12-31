Президент Киргизии отчитался о новом уровне отношений с РФ

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Сооронай Жээнбеков и Владимир Путин

Президент Киргизии Сооронай Жээнбеков в новогоднем поздравлении соотечественникам сообщил о новом уровне отношений с Россией, которого удалось достичь в уходящем году.

В 2018 году, сказал президент Киргизии, государству удалось выйти на новый уровень сотрудничества «с нашим стратегическим партнёром, сотрудником», имея в виду Россию.

«Налажены надежные, дружественные отношения с соседними странами», — цитирует Жээнбекова «Интерфакс».

Также президент Киргизии сообщил, что в прошлом году был взят курс на цифровизацию страны, ряд услуг переведён в электронный формат. Особое внимание, по словам главы государства, уделялось вопросу развития регионов.

«Продолжаем решительную и беспощадную борьбу с коррупцией», — заявил Жээнбеков.

Со следующего года, отметил президент, начинается реализация судебно-правовой реформы, которая будет направлена на защиту интересов каждого гражданина.

«Приняли долгосрочную и среднесрочную стратегию развития страны. В ней определили высокие цели, направленные на создание комфортной среды для жизни, учебы и труда», — пояснил глава Киргизии.

Ранее News.ru сообщал, что в Киргизии ходят слухи о готовящемся государственном перевороте, уже третьем по счёту за последние 13 лет. Согласно распространяемой информации, смены власти желает бывший президент республики Алмазбек Атамбаев, недовольный своим преемником на посту Сооронбаем Жээнбековым.