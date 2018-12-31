USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,720.53 $
МОСКВА-3°C00:29
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Президент Киргизии отчитался о новом уровне отношений с РФ

Сооронай Жээнбеков и Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

Сооронай Жээнбеков и Владимир Путин

в мире [ версия для печати ]

Президент Киргизии Сооронай Жээнбеков в новогоднем поздравлении соотечественникам сообщил о новом уровне отношений с Россией, которого удалось достичь в уходящем году.

В 2018 году, сказал президент Киргизии, государству удалось выйти на новый уровень сотрудничества «с нашим стратегическим партнёром, сотрудником», имея в виду Россию.

«Налажены надежные, дружественные отношения с соседними странами», — цитирует Жээнбекова «Интерфакс».

Также президент Киргизии сообщил, что в прошлом году был взят курс на цифровизацию страны, ряд услуг переведён в электронный формат. Особое внимание, по словам главы государства, уделялось вопросу развития регионов.

«Продолжаем решительную и беспощадную борьбу с коррупцией», — заявил Жээнбеков.

Со следующего года, отметил президент, начинается реализация судебно-правовой реформы, которая будет направлена на защиту интересов каждого гражданина.

«Приняли долгосрочную и среднесрочную стратегию развития страны. В ней определили высокие цели, направленные на создание комфортной среды для жизни, учебы и труда», — пояснил глава Киргизии.

Ранее News.ru сообщал, что в Киргизии ходят слухи о готовящемся государственном перевороте, уже третьем по счёту за последние 13 лет. Согласно распространяемой информации, смены власти желает бывший президент республики Алмазбек Атамбаев, недовольный своим преемником на посту Сооронбаем Жээнбековым.


самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
в мире
В Киеве испугались тяжёлых последствий санкций России


читайте также
в мире 08:49, 6 декабря 2018
Крупного киргизского чиновника задержали за взятку
оружие 10:15, 19 сентября 2018
Россия перебросила в Киргизию на учения «Искандер-М»
в мире 19:45, 2 сентября 2018
В Киргизии открыли Всемирные игры кочевников
Лента новостей
происшествия 00:28
Фрагменты газовых плит изымают сотрудники СК в Магнитогорске
общество 00:06
Африканцы через Россию пытаются проникнуть в Европу
наука 23:40
Астрономы рассказали о планетах с наклонённой орбитой
общество 23:36
Активисты провели сотни тысяч рейдов с полицией в Москве
в мире 23:12
Египет сообщил о задержании Ираном своих рыбаков
Другие новости
в мире 23:12
Египет сообщил о задержании Ираном своих рыбаков
в мире 22:46
Боевики в Сирии обстреляли идлибскую зону деэскалации
в мире 22:30
Угрожавший взрывом задержан в аэропорту Амстердама
в мире 22:11
Аэропорт в Нидерландах эвакуирован из-за угрозы взрыва
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top