https://static.news.ru/photo/67be2302-616d-11e9-b368-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Egon Bömsch/imageBROKER.com/Global Look Press

Президенту Кипра Никосу Анастасиадису сделали операцию на ноге. Причиной тому стал несчастный случай, в результате которого у главы островного государства произошёл перелом бедра.

Об этом сообщает РИА Новости на ссылку Бюро печати и информации администрации президента Кипра.

Как рассказали медики, операция прошла довольно успешно и максимум через три недели президент республики вернётся в обычном режиме к своим обязанностям.

Уточняется, что Анастасиадис перенёс гемиартропластику правого сустава.

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