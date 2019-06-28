Президенту Кипра Никосу Анастасиадису сделали операцию на ноге. Причиной тому стал несчастный случай, в результате которого у главы островного государства произошёл перелом бедра.
Об этом сообщает РИА Новости на ссылку Бюро печати и информации администрации президента Кипра.
Как рассказали медики, операция прошла довольно успешно и максимум через три недели президент республики вернётся в обычном режиме к своим обязанностям.
Уточняется, что Анастасиадис перенёс гемиартропластику правого сустава.
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