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Президент Ирана: диктатуре США пришёл конец

Хасан Роухани Kremlin Pool/Global Look Press

Хасан Роухани

в мире [ версия для печати ]

Гегемония Белого дома на Ближнем Востоке осталась в прошлом. США потеряли возможность навязывать своё мнение, заявил президент Ирана Хасан Роухани во время официального визита в Турцию.

По мнению политика, Тегеран считает Анкару своим союзником, «дружественным и влиятельным» игроком в регионе, сообщает официальный сайт лидера.

«За последние месяцы президент страны Тайип Эрдоган занял решительную и конструктивную позицию по противостоянию санкционному заговору США против Ирана», — заявил глава Исламской Республики.

В ходе визита Роухани в Турцию пройдут двусторонние переговоры, темой которых станет экономическое сотрудничество государств, включая банковскую сферу, торговлю и энергетику.

«На сегодняшний день торговый оборот между Турцией и Ираном составляет около $10 млрд, и стороны договорились увеличить его до $30 млрд», — подытожил политик.

Ранее News.ru сообщал о приказе Дональда Трампа полностью вывести войска США с территории Сирии. Перед распоряжением глава Белого дома заявил о победе над «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в САР.


#дональдтрамп #сша #иран #Роухани
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