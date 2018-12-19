Президент Ирака собрался в Сирию

Глава Ирака Бархам Салех намерен впервые посетить с официальным визитом Сирию. Об этом сообщил дипломатический источник в Багдаде.
«Президент Ирака в ближайшие дни совершит официальный визит в Дамаск», — цитирует источника РИА Новости.
Ранее МИД Сирии сообщил, что 18 декабря посол Дамаска в Ираке обсудил с министром транспорта Абдаллой Луайби возможное открытие пограничного перехода Каим-Абу-Кемаль.
Как сообщал News.ru, 14 октября глава МИД Ирака Ибрагим Аль-Джафари прибыл в Дамаск. Вместе с сирийским коллегой Валидом Муаллемом он обсудил возможность открытия контрольно-пропускных пунктов между странами. Кроме того, стороны обсудили дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.