Президент Ирака собрался в Сирию

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Президент Ирака Бархам Салех

Глава Ирака Бархам Салех намерен впервые посетить с официальным визитом Сирию. Об этом сообщил дипломатический источник в Багдаде.

«Президент Ирака в ближайшие дни совершит официальный визит в Дамаск», — цитирует источника РИА Новости.

Ранее МИД Сирии сообщил, что 18 декабря посол Дамаска в Ираке обсудил с министром транспорта Абдаллой Луайби возможное открытие пограничного перехода Каим-Абу-Кемаль.

Как сообщал News.ru, 14 октября глава МИД Ирака Ибрагим Аль-Джафари прибыл в Дамаск. Вместе с сирийским коллегой Валидом Муаллемом он обсудил возможность открытия контрольно-пропускных пунктов между странами. Кроме того, стороны обсудили дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.