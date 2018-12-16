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Президент Ирака отказался от британского гражданства

Бархам Салех Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бархам Салех

в мире [ версия для печати ]

Недавно избранный президентом Ирака Бархам Салех отказался от гражданства Великобритании. Таково требование Конституции его страны.

«Он выражает свою благодарность и почтение Соединённому королевству, которое дало ему гражданство в период его оппозиционной деятельности по отношению к режиму Саддама Хусейна», — говорится в сообщении президентской канцелярии.

Бархам Салех был избран парламентом Ирака на пост президента в начале октября 2018 года. Ранее он занимал должность главы правительства Иракского Курдистана.

News.ru писал о том, что американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, получивший российское гражданство, заявил, что откажется от гражданства США. Спортсмен подтвердил, что уже начал соответствующую процедуру и оплатил её.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #Ирак
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