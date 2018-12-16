Президент Ирака отказался от британского гражданства

Недавно избранный президентом Ирака Бархам Салех отказался от гражданства Великобритании. Таково требование Конституции его страны.
«Он выражает свою благодарность и почтение Соединённому королевству, которое дало ему гражданство в период его оппозиционной деятельности по отношению к режиму Саддама Хусейна», — говорится в сообщении президентской канцелярии.
Бархам Салех был избран парламентом Ирака на пост президента в начале октября 2018 года. Ранее он занимал должность главы правительства Иракского Курдистана.
News.ru писал о том, что американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, получивший российское гражданство, заявил, что откажется от гражданства США. Спортсмен подтвердил, что уже начал соответствующую процедуру и оплатил её.