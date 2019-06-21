https://static.news.ru/photo/71b8c208-93fa-11e9-80ff-fa163e074e61_1024.jpg Саломе Зурабишвили Фото: JÃrgen Heinrich/imago stock&people/Global Look Press

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не сможет присутствовать на церемонии открытия II Евроигр в Белоруссии. Глава государства вернётся в Тбилиси сразу после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Как сообщили в посольстве Грузии в Минске, все другие переговоры отменены.

Протесты в Тбилиси начались 20 июня. Радикалы захватили здание парламента, где проходила сессия Международной ассамблеи православия. В ходе протестов пострадали более 70 человек, передаёт РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что ситуация на сессии МАП в Грузии является заранее продуманной акцией с целью осложнения отношений между Тбилиси и Москвой.

