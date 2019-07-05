https://static.news.ru/photo/2ca0b316-9f39-11e9-9e5b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: JÃ�rgen Heinrich/imago stock&people/Global Look Press

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в стране реализуется множество инвестиционных проектов, часть из которых направлена на развитие туризма. При этом она отметила, что в этом вопросе существуют проблемы.

В связи с этим политик призвала соотечественников провести отдых в 2019 году в Грузии. Соответствующее заявление она сделала после первой рабочей встречи с председателем Аджарской автономной республики, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что российские и грузинские авиакомпании 8 июля прекратят полёты между странами. В Росавиации уточнили, что решение вступит в силу в 00:00. После «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings и «Нордавиа» перестанут перевозить пассажиров в Грузию.