Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в стране реализуется множество инвестиционных проектов, часть из которых направлена на развитие туризма. При этом она отметила, что в этом вопросе существуют проблемы.
В связи с этим политик призвала соотечественников провести отдых в 2019 году в Грузии. Соответствующее заявление она сделала после первой рабочей встречи с председателем Аджарской автономной республики, передаёт
Ранее News.ru писал, что российские и грузинские авиакомпании 8 июля прекратят полёты между странами. В Росавиации уточнили, что решение вступит в силу в 00:00. После «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings и «Нордавиа» перестанут перевозить пассажиров в Грузию.