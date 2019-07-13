https://static.news.ru/photo/6d6e1e54-a508-11e9-975d-fa163e074e61_1024.jpg Президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: Georgia Presidential Admin/Xinhuа/Global Look Press

Поток российских туристов, который спал после запрета на авиасообщение между Москвой и Тбилиси, будет возобновлён в прежнем объёме. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила в этом уверенность и заявила, что «не стоит всё принимать всерьёз».

По её словам, даже после вооружённого конфликта в Южной Осетии желающих отдохнуть в Грузии россиян меньше не стало. Президент отметила, что в 2018 году страну посетили 1,7 млн российских туристов.

А ведь недавно была война, в 2008 году, и всего в 40 километрах от Тбилиси проходит разделительная линия! Несмотря на это, ни с одним российским туристом в Грузии ничего не произошло, — заявила Зурабишвили в интервью немецкой газете Deutsche Welle.

Зурабишвили подчеркнула, что грузинское гостеприимство касается всех. Она отметила, что страна «открыта для всех, кто приезжает с благими целями».

Антироссийские протесты в столице Грузии начались 20 июня. Спровоцировало беспорядки открытие сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, на котором глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

В Тбилиси оппозиционеры скандировали антироссийские и патриотические лозунги и требовали отъезда российской делегации. МИД России выразил возмущение происходящими событиями. Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля на неопределённый срок.

Как писал News.ru, туристы, которые приобрели авиабилеты в Грузию на 8 июля или более позднюю дату, могут без доплат или штрафов вернуть деньги либо переоформить авиаперевозку на другие направления.