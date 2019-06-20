Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала поведение экс-президента Михаила Саакашвили абсолютно неприемлемым.
Зурабишвили написала на своей странице в Facebook, что настало время государству отреагировать на все нарушения, допущенные во время протестов. Она отметила, что Саакашвили, являющийся гражданином другой страны, не имеет права призывать полицию к неподчинению властям.
Ранее News.ru писал, что грузинский Минздрав сообщил о первых пострадавших на митинге в центре Тбилиси. Акция проходит у здания парламента.