https://static.news.ru/photo/eb20473e-93a4-11e9-b645-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала поведение экс-президента Михаила Саакашвили абсолютно неприемлемым.

Зурабишвили написала на своей странице в Facebook, что настало время государству отреагировать на все нарушения, допущенные во время протестов. Она отметила, что Саакашвили, являющийся гражданином другой страны, не имеет права призывать полицию к неподчинению властям.

Ранее News.ru писал, что грузинский Минздрав сообщил о первых пострадавших на митинге в центре Тбилиси. Акция проходит у здания парламента.