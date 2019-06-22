https://static.news.ru/photo/17c32cfc-946d-11e9-b640-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Georgia Presidential Admin/Xinhua

Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с представителями дипкорпуса и обсудила с ними события в Тбилиси.

Дворец президента посетили послы европейских стран, исполняющий обязанности посла США и руководитель представительства ЕС. Зурабишвили заявила, что Грузия является очагом стабильности, и, что «нетрудно догадаться, кому выгодна дестабилизация», передаёт РИА Новости .

Как уже писал News.ru, Зурабишвили написала в соцсети, что РФ виновата в тбилисских протестах. России на руку раскол страны, полагает политик, ведь это «известное оружие» РФ. Также она назвала Россию врагом и оккупантом.