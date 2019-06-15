Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что дальнейшие отношения Европейского союза и России не будут прежними из-за санкций и взаимных обвинений.
Наши надежды на широкое, всё более интегрированное партнёрство с Россией не материализовались. Мы живём в период напряжённости, санкций и взаимных обвинений, — сказал политик.
При этом он подчеркнул, что РФ ищет новые пути сотрудничества с европейским странами, передаёт
Как ранее писал News.ru, правительство Ангелы Меркель «делает слишком мало», чтобы вывести из тупика сотрудничество между Германией и Россией. Такое мнение высказал замглавы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи.