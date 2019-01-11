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Президент Франции отменил поездку в Давос на ВЭФ

Bruno Thevenin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил свой визит в Давос на Всемирный экономический форум.

Французский лидер не приедет в Давос из-за напряжённого графика. Он также планирует отслеживать ситуацию в стране из-за протестной акции «жёлтых жилетов». Об этом сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдёт с 22 по 27 января.

Ранее свою поездку в Давос отменил президент США Дональд Трамп. По его словам, решение отменить визит на форум он принял из-за разногласий с демократами.

Акции протеста движения «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые митинги сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В соседних европейских государствах также были зафиксированы аналогичные протестные движения.

Как писал News.ru, департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ предупредил россиян о готовящихся акциях протестов «жёлтых жилетов» во Франции и призвал избегать мест массового скопления людей.


#Франция #ВЭФ #МАКРОН #форум #давос #всемирныйэкономическийфорум
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