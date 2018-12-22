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Президент Эстонии заявила о готовности приехать в Москву

Керсти Кальюлайд Mihkel Maripuu/imago stock&people/Global Look Press

Керсти Кальюлайд

в мире [ версия для печати ]

Эстонский президент Керсти Кальюлайд рассказала, что обязательно приедет в Россию, если между странами будет принят пограничный договор. В таком случае она хотела бы лично выразить благодарность властям РФ.

По мнению главы государства, во внешней политике необходимо вести диалог, даже если не удастся прийти к соглашению, передаёт её слова «Интерфакс».

«Да, нам гораздо приятнее разговаривать с теми людьми, с которыми мы находимся в едином пространстве ценностей и разделяем единые цели, но сущность дипломатии заключается в разговоре со всеми», — сказала она.

Политик добавила, что у Эстонии нет поводов не доверять Дональду Трампу, который обещал не оставлять страну в беде.

Ранее News.ru писал, что представители двух стран ведут переговоры о возможности введения упрощённого режима получения въездных виз. Такие льготы могут начать действовать для жителей приграничных районов.


#россия #эстония
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