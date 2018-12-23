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Президент Египта сменил главу военной разведки

Абдул-Фаттах Ас-Сиси Massimo Valicchia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Абдул-Фаттах Ас-Сиси

в мире [ версия для печати ]

Мухаммед аш-Шахат покинул пост главы Управления военной разведки Египта. На эту должность назначен генерал-майор Халед Мегавер, который раньше работал заместителем начальника разведки.

Что именно повлияло на кадровые перестановки не сообщается, пишет агентство Reuters.

За последние годы лидер страны сменил ряд высокопоставленных чиновников в Минобороны, МВД и Управлении общей разведки.

Ранее News.ru писал, что и.о. министра обороны Соединённых Штатов назначен Патрик Шанахан. Такое решение принял президент страны Дональд Трамп. Предшественник нового главы Пентагона, который приступит к своим обязанностям в 2019 году, Джеймс Мэттис покинул свой пост на следующий день после заявления главы Белого дома о выводе американских войск из Сирии.


#Египет #отставки
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