Где живут самые богатые президенты

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Пётр Порошенко

Как соотносятся доходы лидеров государств и минимальная зарплата

Президент Украины Пётр Порошенко в текущем году увеличил свой доход в 12 раз по сравнению с предыдущим. При этом основной статьёй пополнения семейного бюджета стала не зарплата, а прибыль от владения собственностью. News.ru решил сравнить официально задекларированные доходы лидеров государств, а также проследить, как они коррелируются с прибылью обычных граждан.

Президент, которому не нужна зарплата

Издание «Украинские новости» сообщило, что задекларированный доход Порошенко в текущем году составил 198 млн гривен, что по нынешнему курсу равно примерно $7,1 млн. Год назад президент Украины отчитывался перед общественностью о значительно более скромных доходах, но тоже весьма впечатляющих — о заработанных 16,3 млн гривен или $585 тысячах. При этом официальная главы государства составила в прошлом году всего 336 тысяч гривен или $12 тысяч, которые Порошенко целиком потратил на благотворительность.

В текущем году главным источником денег для Порошенко стали дивиденды от инвестфонда «Прайм Эссетс Кэпитал», которые составили более трёх четвертей всего дохода или $5,5 млн. Ещё $445 тысяч глава Украины получил в качестве начисленных процентов на вклад в Международном инвестиционном банке. За продажу недвижимости украинский президент в 2018 году смог выручить около $28 тысяч. Таким образом, Порошенко продолжает получать финансовый доход от прежней собственности, а официальная зарплата для него не имеет большого значения.

Если сравнивать только официальную зарплату, которая назначена первому лицу на Украине, то она окажется примерно в 8 раз выше, чем минимальная в стране (около $130 в месяц).

В других странах

Самым высокооплачиваемым главой государства в 2017 году (на который имеются более-менее достоверные данные в открытых источниках) по праву можно считать премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна, в год он получает от государства $1,76 млн. В этой стране нет понятия минимальной зарплаты, но зарплата премьера примерно в 37 раз выше средней по экономике (около $4000).

Президент Швейцарии Дорис Лойтхард в прошлом году получила $437 тысяч. Минимальная зарплата не должна быть менее $20 в час, что при 40-часовой рабочей неделе составляет $3500 в месяц, что примерно в 10 раз меньше, чем доход президента.

В тройку наиболее высокооплачиваемых госслужащих мира входит премьер Австралии Малкольм Тернбулл, который заработал в 2017-м $407 тысяч, и это в 18 раз больше минимального размера оплаты труда ($1900 в месяц).

В Германии минимальная зарплата составляет $1700 в месяц, а канцлер ФРГ Ангела Меркель в прошлом году получила $267 тысяч, то есть в 13 раз больше, чем гражданин, зарабатывающий минимально допустимое.

Годовой оклад главы британского правительства Терезы Мэй был равен $198,5 тысяч. Минимальная зарплата в стране установлена на уровне $1600 в месяц, которая меньше заработанного премьером примерно в 10 раз.

В Финляндии граждане не могут получать менее $2000 в месяц, и это примерно в 6 раз меньше полученного президентом страны Саули Ниинистё ($146,7 тысяч).

Зарплату председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина в 2015 году повысили сразу в полтора раза, и теперь она равна $20,5 тысячам в год. Минимальная оплата за труд в Китае составляет в самых бедных провинциях $150 в месяц, что меньше дохода главы государства в 11 раз.

Официальная зарплата президента США установлена законом в размере $400 тысяч. Это больше минимальной оплаты ($1160 в месяц) примерно в 29 раз. Но нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп снизил себе заработок до символического одного доллара. При этом в декларации Трамп указал, что владеет имуществом общей стоимостью в $1,5 млрд.

Заработная плата российского президента Владимира Путина в 2017-м составила $151 тысячу. Минимальная зарплата в то время была 7500 рублей в месяц или примерно $128. Получается, что российский лидер получал в 98 раз больше установленного МРОТ.