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Представитель Сербии Александр Шешель обратился на русском языке к членам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на сессии в Страсбурге. Его выступление пытался сорвать народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Гончаренко был недоволен речью Шешеля, который привёл в пример референдум в 2014 году на территории Крыма. Из этого примера можно многому научиться: увидеть, что такое демократия, референдум, как выглядит, когда...