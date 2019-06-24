Милош Земан Фото: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

Чешский президент Милош Земан намерен присутствовать в Москве в будущем году 9 мая по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Политик принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина, которое ему в Праге передал советник главы российского государства Юрий Ушаков.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Пражского Града Йиржи Овчачек.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков передал главе республики приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина на майские торжества в 2020 году в связи с 75-летием Победы над нацистской Германией. Президент республики это приглашение принял, — приводятся слова Овчачека на сайте Пражского Града.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что Украина и мировое сообщество должны смириться с воссоединением Крыма и России и признать этот факт свершившимся и окончательным, писал News.ru.

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