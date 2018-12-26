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Президент Чехии осудил шпиономанию в стране

Чешский президент Милош Земан Roman Vondrous/Global Look Press

Чешский президент Милош Земан

в мире [ версия для печати ]

Чешский президент Милош Земан в своём предновогоднем обращении осудил попытки развития шпиономании в стране. В пример он привёл ситуацию с запретом использования в госучреждениях изделий китайской фирмы Huawei.

«Говорят, что здесь много китайских шпионов. Наверное, они приезжают сюда выяснять, почему наши поезда ездят так медленно, в то время как у них поезда передвигаются со скоростью до 300 километров в час», — иронично заметил он.

Чешский президент добавил, что «те, кто нас постоянно предупреждает о шпионах, делает из нас недееспособных и подверженных манипулированию созданий».

Ранее News.ru писал о том, что разведывательная сеть одной из российских спецслужб ликвидирована в Чехии в уходящем году. Шпионы из РФ являются одной из главных проблем страны, заявил глава чешской Службы безопасности и информации (СБИ) Михал Коуделка.

Таким образом, он вступил в публичную полемику с президентом страны Милошем Земаном, который за день до этого критически высказался в адрес СБИ


#шпионаж #чехия
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