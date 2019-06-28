Бросив мимолетный взгляд на канадского премьера, Болсонару почему-то демонстративно проигнорировал приветствие Трюдо и повернулся к нему спиной, чтобы пожать руку другому соседу по столу.
В ответ изумлённый и обескураженный Трюдо опустил руку, продолжая смотреть в спину Жаиру Болсонару.
Форум G20 проходил 28-29 июня в японской Осаке. На саммите президент России Владимир Путин провёл ряд двусторонних переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским премьерой Терезой Мэй.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи с президентом США Дональдом Трампом специально кашлянул рядом с американцем, писал News.ru.