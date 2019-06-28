https://static.news.ru/photo/8e3a1dba-9b33-11e9-94a7-fa163e074e61_1024.jpg Президент Бразилии Жаир Болсонару Фото: imago images/Fotoarena/TASS

Во время проведения недавнего саммита G20 в Осаке произошёл довольно курьёзный эпизод с участием премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Бразилии Жаиром Болсонару.

Пользователи социальных сетей опубликовали в Twitter фрагмент заседания мировых лидеров, на котором видно, как канадский премьер протягивает руку сидящему рядом главе Бразилии.

Бросив мимолетный взгляд на канадского премьера, Болсонару почему-то демонстративно проигнорировал приветствие Трюдо и повернулся к нему спиной, чтобы пожать руку другому соседу по столу.

В ответ изумлённый и обескураженный Трюдо опустил руку, продолжая смотреть в спину Жаиру Болсонару.

Форум G20 проходил 28-29 июня в японской Осаке. На саммите президент России Владимир Путин провёл ряд двусторонних переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским премьерой Терезой Мэй.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи с президентом США Дональдом Трампом специально кашлянул рядом с американцем, писал News.ru.