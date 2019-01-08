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Президент Болсонару отказался от военной базы США в Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару O Globo/Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару

в мире [ версия для печати ]

Новый президент Бразилии Жаир Болсонару проинформировал руководство вооруженных сил, что строительство в стране военной базы США во время срока его президентства не планируется.

Такое сообщение президента Бразилии передал генералам министр обороны страны Фернанду Азеведу и Силва, сообщает газета Folhade S. Paulo.

Ранее Болсонару не исключил возможность размещения на территории Бразилии военной базы США. Также президент южноамериканской республики назвал военное сотрудничество России и Венесуэлы поводом для беспокойства, писал News.ru.


#сша #БРАЗИЛИЯ #военнаябаза #Болсонару
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