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Президент Боливии собрал министров в пять утра

Freddy Zarco/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Боливийский лидер Эво Моралес провёл первое в наступившем году заседание кабмина. Политик собрал министров рано утром.

Президент не стал отступать от традиции и назначил мероприятие на 5:00. Глава государства каждую среду общается с руководителями ведомств, начиная с 2006 года, как только вступил в должность.

«Начинаем первое заседание кабинета министров в 2019 году с пяти утра с твердым намерением работать ради Боливии. Народу, который рано встаёт, помогает Бог», — написал Моралес в своём Twitter.

Ранее News.ru публиковал заявление южноамериканского лидера в адрес США. Президент Боливии назвал Вашингтон угрозой всему миру из-за решения президента Штатов Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).


#Боливия #ЭвоМоралес
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