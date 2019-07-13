https://static.news.ru/photo/1014e12a-a62a-11e9-bd5c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Namiq Kosayev/Facebook

ЧП во дворце Шекинских ханов взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев. Там от падения ветки 500-летнего дерева пострадали 19 человек, в том числе и туристы.

Президент Азербайджана взял ситуацию под свой личный контроль. На место происшествия выехали сотрудники Генпрокуратуры, Минэкологии, МЧС и Минкультуры. Вертолеты МЧС доставили врачей, — говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС.

Столичных медиков вызвали в Шеки для оказания квалифицированной помощи пострадавшим. Два человека находятся в больнице с различными травмами.

Дворец Шекинских ханов является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Комплекс был построен в 1761-62 годах.

Ранее News.ru писал о ДТП с туристами в Грузии. Авария произошла на скоростной автотрассе Батуми-Кобулети в Аджарии. Погибли два человека, ещё 11 пострадали. Среди них — польские и иранские туристы, а также маленькие дети.