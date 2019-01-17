Пресс-служба Порошенко высказалась о визите Собчак

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Петр Порошенко

Визит российской телеведущей Ксении Собчак в Киев прокомментировали в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко.

На вопрос о том, не расценивается ли это как «вмешательство во внутренние» дела страны, представители украинского лидера заявили, что не могут дать ответа на данный вопрос.

Также в пресс-службе высказались о возможной встрече Собчак и главы государства, отметив, что подобной информации нет.

Там уточнили, что в настоящее время украинский лидер находится в командировке, передаёт ФАН.

Ранее News.ru писал, что лингвист, доктор филологических наук Людмила Зубова обнаружила ошибку в приветствии, которое телеведущая Ксения Собчак адресовала украинской столице. В своём Instagram знаменитость написала: «Ну привет, Кiев!». По словам специалиста, такого написания названия города нет ни в одном языке.