Пресс-служба Порошенко высказалась о визите Собчак

Визит российской телеведущей Ксении Собчак в Киев прокомментировали в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко.
На вопрос о том, не расценивается ли это как «вмешательство во внутренние» дела страны, представители украинского лидера заявили, что не могут дать ответа на данный вопрос.
Также в пресс-службе высказались о возможной встрече Собчак и главы государства, отметив, что подобной информации нет.
Там уточнили, что в настоящее время украинский лидер находится в командировке, передаёт ФАН.
Ранее News.ru писал, что лингвист, доктор филологических наук Людмила Зубова обнаружила ошибку в приветствии, которое телеведущая Ксения Собчак адресовала украинской столице. В своём Instagram знаменитость написала: «Ну привет, Кiев!». По словам специалиста, такого написания названия города нет ни в одном языке.