https://static.news.ru/photo/d0a30802-9808-11e9-b4c1-fa163e074e61_1024.jpg Юлия Мендель Фото: president.gov.ua

Украинская военная прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель.

По данным « the Бабель », это связано с заявлением девушки о том, что украинские военные обстреливают мирное население в Донбассе. Об этом она сказала 7 июня в рамках программы «Право на власть» в эфире «1+1». Сотрудники правоохранительных органов ждут её 26 или 27 июня.

Издание утверждает, что Мендель уже пытались допросить на прошлой неделе. К ней приходил следователь Генпрокуратуры Юрий Ковальчук. Однако она отказалась давать какие-либо показания.

Как писал News.ru, Мендель заявила, что раньше её называли «агентом Кремля». По словам девушки, это было связано с её работой в журналистике, где она проявляла отсутствие лояльности к режиму экс-президента Украины Петра Порошенко.