Украинская военная прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель.
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Издание утверждает, что Мендель уже пытались допросить на прошлой неделе. К ней приходил следователь Генпрокуратуры Юрий Ковальчук. Однако она отказалась давать какие-либо показания.
Как писал News.ru, Мендель заявила, что раньше её называли «агентом Кремля». По словам девушки, это было связано с её работой в журналистике, где она проявляла отсутствие лояльности к режиму экс-президента Украины Петра Порошенко.