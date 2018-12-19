Пресс-секретарь опроверг визит президента Ирака в Сирию

Президент Ирака Берхем Салих не планирует посещать Сирию, сообщил пресс-секретарь его администрации Локман Фейли. Распространённая ранее информация о таком визите не соответствует действительности.
Сведения обо всех зарубежных поездках главы государства будут заблаговременно донесены до общественности, передаёт слова чиновника «Анадолу». Сейчас же речи о подобной командировке не идёт вовсе.
Ранее News.ru писал, что глава Ирака Бархам Салех намерен впервые посетить с официальным визитом Сирию. Об этом различным СМИ сообщил дипломатический источник в Багдаде.