Слухи о пропаже Лукашенко назвали глупостями

https://news.ru/storage/news/a25b79636197882a80005b81ef759249/16c0b3dd-d2a4-4b12-889b-23307d7ff332_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт назвала глупостями слухи о том, что Александр Лукашенко пропал после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

«Очередные какие-то глупости. Несколько часов назад у Александра Григорьевича было мероприятие. Если откроете белорусскую ленту новостей, то увидите все в полном объеме», — передаёт слова Эйсмонт «Политика сегодня».

25 декабря переговоры лидеров двух стран в Москве продолжались четыре часа. Путин на встрече с Лукашенко поднял вопрос о цене на газ.

Как ранее писал News.ru, в Кремле подтвердили информацию о договорённости президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко провести ещё одну встречу до конца 2018 года.