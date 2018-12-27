Слухи о пропаже Лукашенко назвали глупостями

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт назвала глупостями слухи о том, что Александр Лукашенко пропал после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
«Очередные какие-то глупости. Несколько часов назад у Александра Григорьевича было мероприятие. Если откроете белорусскую ленту новостей, то увидите все в полном объеме», — передаёт слова Эйсмонт «Политика сегодня».
25 декабря переговоры лидеров двух стран в Москве продолжались четыре часа. Путин на встрече с Лукашенко поднял вопрос о цене на газ.
Как ранее писал News.ru, в Кремле подтвердили информацию о договорённости президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко провести ещё одну встречу до конца 2018 года.