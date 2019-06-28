Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила на пресс-конференции после саммита G20, где напомнила, что это последнее подобное мероприятие для неё на посту главы правительства.
Она отметила, что Лондон и дальше будет поддерживать дух международного сотрудничества и компромисса. В частности, она подчеркнула, что Великобритания готова сделать шаги к нормализации отношений с Россией, при условии, что Москва перестанет предпринимать действия, несущие Лондону или его союзникам угрозу.
Это мой последний саммит G20 в качестве премьер-министра Великобритании. Мы всегда понимали, что наш успех как страны зависит от сотрудничества с другими странами и отношениями, которые мы строим, — сказала Мэй.
Кроме того, она заявила, что урегулирование ситуации вокруг Ирана является одним из наиболее важных вопросов. Также, по её словам, конфликт в Йемене должен быть прекращён исключительно дипломатическим путём.
Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин прокомментировал итоги переговоров с премьером Великобритании Терезой Мэй на саммите G20 в Японии. Британские СМИ писали, что лидер консерваторов встретила главу Кремля «морозным рукопожатием» и в очередной раз напомнила про отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.