https://static.news.ru/photo/c0a9e932-9a53-11e9-980e-fa163e074e61_1024.jpg Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приветствует премьер-министра Великобритании Терезу Мэй на саммите G20 Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила на пресс-конференции после саммита G20, где напомнила, что это последнее подобное мероприятие для неё на посту главы правительства.

Она отметила, что Лондон и дальше будет поддерживать дух международного сотрудничества и компромисса. В частности, она подчеркнула, что Великобритания готова сделать шаги к нормализации отношений с Россией, при условии, что Москва перестанет предпринимать действия, несущие Лондону или его союзникам угрозу.

Это мой последний саммит G20 в качестве премьер-министра Великобритании. Мы всегда понимали, что наш успех как страны зависит от сотрудничества с другими странами и отношениями, которые мы строим, — сказала Мэй.

Кроме того, она заявила, что урегулирование ситуации вокруг Ирана является одним из наиболее важных вопросов. Также, по её словам, конфликт в Йемене должен быть прекращён исключительно дипломатическим путём.

Ранее News.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин прокомментировал итоги переговоров с премьером Великобритании Терезой Мэй на саммите G20 в Японии. Британские СМИ писали, что лидер консерваторов встретила главу Кремля «морозным рукопожатием» и в очередной раз напомнила про отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.