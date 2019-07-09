https://static.news.ru/photo/e9106e34-a23f-11e9-a88d-fa163e074e61_1024.jpg Зоран Заев Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Премьер Северной Македонии Зоран Заев признал, что разговаривал по телефону с российскими пранкерами и связал разговор со стремлением страны войти в НАТО.

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) обнародовали запись, в которой разговаривали с Заевым от лица бывшего украинского президента Петра Порошенко. Они обсуждали дачу взятки патриарху Варфоломею за решение вопроса автокефалии Македонской православной церкви, ситуацию в Косово и Метохии и НАТО.

Это структуры, которые используют новые формы, тактики и инструменты для медиадискредитации, чаще всего направленной против личностей и государств с евроатлантическими устремлениями, — сказал Заев на пресс-конференции в Скопье.

По его словам, «манипуляции» идут от пропагандистских СМИ с антинатовской ориентацией.

<…> а в нашей стране их первыми распространяют медиаканалы, которые ежедневно передают ложь, антинатовскую пропаганду и дезинформацию, — сказал политик.

Премьер также подчеркнул, что его приверженность тому, чтобы МПЦ получила автокефалию, никогда не была тайной.

Как ранее писал News.ru, Вован и Лексус пообщались с премьер-министром Македонии (Северной Македонии) Зораном Заевым от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.