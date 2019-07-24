https://static.news.ru/photo/6962b1e4-ae3b-11e9-a296-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Премьер-министр Малайзии Махатрир Мохамад заявил, что США, Нидерланды и Австралия не заинтересованы в установлении реальных причин крушения самолета MH17. По его мнению, эти страны перекладывают всю вину на Россию.

Политик напомнил, что в первые полгода расследования малазийских специалистов не включали в международные группы, что нарушало право страны. Свою позицию он высказал в документальном фильме нидерландского режиссера Макса ван дер Верффа.

Кроме того, руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри рассказал, что военным удалось получить чёрные ящики сбитого в Донбассе Boeing-777 рейса MH17 в ходе секретной операции. При этом завладеть самописцами пытались американские и украинские спецслужбы, передаёт « ФАН ».

Как ранее писал News.ru, старший следователь по цифровой экспертизе Акаш Розен утверждает, что Служба безопасности Украины отредактировала записи переговоров, которые использовались в качестве доказательств. Редактирование подтвердил и немецкий эксперт Норман Риттер.