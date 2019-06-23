https://static.news.ru/photo/c222798e-95a1-11e9-ba77-fa163e074e61_1024.jpg Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оценил планы США усилить санкционное давление на Иран, который он считает виновным в проведении «кампании агрессии» на Ближнем Востоке.

По его словам, «агрессия» со стороны иранских властей стала результатом «атомной сделки», которая избавила страну от ограничений и предоставила ей миллиарды долларов.

Всё это началось месяцы и годы назад — после сделки, но до последних событий, — заявил он во время встречи с советником главы Соединённых Штатов Джоном Болтоном, имея в виду, вероятно, прошлогодний выход американской стороны из «атомной сделки» и восстановление санкций против Ирана.

Нетаньяху отметил, что был рад услышать о намерениях президента США Дональда Трампа ввести новые ограничения, назвав их «калечащими», а экономическое давление на Иран — «беспрецедентным».

В свою очередь Болтон подтвердил, что уже 24 июня американские власти объявят о новых санкциях в отношении Ирана, и попросил «быть наготове», передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что странная история с несостоявшейся американской атакой на Иран, которую, по словам президента США, он лично отменил за 10 минут до начала, начинает приобретать смысл. По инициативе Вашингтона 24 июня состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое иранской проблеме.