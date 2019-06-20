https://static.news.ru/photo/29208f86-9395-11e9-b4db-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Oleg Panfilov/Twitter

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прибыл в парламент страны, возле которого проходит многотысячный митинг. Акция за отставку спикера законодательного органа страны, главы МВД и Службы госбезопасности началась после инцидента с участием депутатов Госдумы, прибывших в Тбилиси на заседание Межпарламентской ассамблеи православия.

В здании грузинского парламента, кроме Мамуки Бахтадзе, также находится глава МВД страны Георгий Гахария, передаёт « Интерфакс ».

Глава службы госохраны Анзор Чубинидзе призвал журналистов и операторов немедленно покинуть здание парламента из соображений безопасности.

Активисты, которым удалось прорваться на территорию парламента, кричат, что выиграют и пройдут внутрь, информирует « Медуза ».

Протестующие пытаются прорваться к зданию, полиция периодически бьёт их дубинками, но люди из толпы забирают у них спецсредства. У некоторых митингующих в руках видны щиты, отобранные у силовиков.

Как писал News.ru, участники проходящего в Тбилиси митинга за отставку председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе пытаются ворваться в здание высшего законодательного органа закавказского государства. Полиция сдерживает митингующих.