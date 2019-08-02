Фото: U.S. Department of State

Сотрудник посольства Белоруссии в Анкаре, пострадавший при нападении неуравновешенного соседа по дому, пошёл на поправку. Врачи выписали его из больницы, рассказал замначальника управления информации и цифровой дипломатии МИДа страны Андрей Шупляк.

По его словам, дипломат будет оставаться дома до полного выздоровления, передаёт БелТА. Как писал News.ru, на белорусского дипломата Александра Поганшева напал его сосед по дому, который позднее покончил с собой....