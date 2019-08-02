https://static.news.ru/photo/34521f26-b52a-11e9-b097-fa163e074e61_660.jpgМамука БахтадзеФото: U.S. Department of State
Решение грузинского правительства о выделении субсидий для транзитных авиаперелётов из России назвал правильным премьер-министр страны Мамука Бахтадзе. По его словам, эти меры направлены на поддержку живущих в РФ грузин.
Многие граждане страны живут в российских городах и хотели провести лето со своей семьёй, отметил он.
Очень важно, когда у наших граждан возникают такие проблемы (запрет на прямое авиасообщение с Россией. — Ред.), поддержать их, — передаёт его слова РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, приостановка авиасообщения между Грузией и Россией нанесла авиакомпании Georgian Airways ущерб в $25 млн. Ей пришлось вернуть около 80% ранее проданных билетов. Наряду с этим резко снизилось количество желающих их приобрести.