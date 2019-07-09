https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Возглавляющий правительство Грузии Мамука Бахтадзе прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о нецелесообразности введения экономических и политических санкций в отношении закавказского государства, из-за инцидента на оппозиционном грузинском телеканале «Рустави 2».

По мнению главы грузинского кабинета министров, президент России поступил мудро.

«Приветствую решение Владимира Путина не поддерживать санкции против Тбилиси. Считаю, что барьеров между народами быть не должно», — цитирует Бахтадзе ТАСС.

Ранее премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что считает выступление ведущего на телеканале «Рустави 2» с руганью в адрес президента РФ Владимира Путина провокацией, которая нацелена н ухудшение и без того сложных отношений между Москвой и Тбилиси, писал News.ru.