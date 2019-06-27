https://static.news.ru/photo/cfb4b8b6-9914-11e9-a51e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Shakh Aivazov/AP/TASS

За беспорядками в ходе митинга в Тбилиси стоят вполне осязаемые персоналии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

По словам главы грузинского кабинета министров, спонсорами неуправляемых митингов и разгула оппозиции являются бывший президент страны Михаил Саакашвили и его сторонники.

Вся ответственность возлагается на осуждённого Саакашвили и его агрессивную группу, которые постарались использовать искренний протест наших сограждан и атаковали нашу конституцию, — цитирует Бахтадзе ТАСС.

На прошлой неделе в Тбилиси прошли акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

В результате массовых беспорядков и акций неповиновения возле здания парламента в центре Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 полицейских.

Ранее советский и грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе заявил, что считает виновными в беспорядках нынешние власти страны, а Россию назвал провокатором, писал News.ru.