За беспорядками в ходе митинга в Тбилиси стоят вполне осязаемые персоналии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
По словам главы грузинского кабинета министров, спонсорами неуправляемых митингов и разгула оппозиции являются бывший президент страны Михаил Саакашвили и его сторонники.
Вся ответственность возлагается на осуждённого Саакашвили и его агрессивную группу, которые постарались использовать искренний протест наших сограждан и атаковали нашу конституцию, — цитирует Бахтадзе ТАСС.
На прошлой неделе в Тбилиси прошли акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
В результате массовых беспорядков и акций неповиновения возле здания парламента в центре Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 полицейских.
Ранее советский и грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе заявил, что считает виновными в беспорядках нынешние власти страны, а Россию назвал провокатором, писал News.ru.