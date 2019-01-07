Премьером Латвии стал лидер партии меньшинства

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Раймондс Вейонис

Президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил в качестве премьер-министра страны председателя «Нового единства» Кришьяниса Кариньша. Эта партия по итогам выборов в Сейм заручилась наименьшей поддержкой избирателей и заняла последнее место.

Глава государства призвал Кариньша в течение двух недель сформировать правящую коалицию и обеспечить ей поддержку парламентского большинства, сообщает агентство ЛЕТА.

Новому премьеру 54 года, он родом из США, лингвист по образованию, имеет степень доктора. В 1994 году переехал в Латвию. С 2009 года был депутатом Европарламента.

Ранее News.ru писал о том, что Вейонис отозвал кандидатуру Алдиса Гобземса, представляющего партию «Кому принадлежит государство», на должность премьер-министра.