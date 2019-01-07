Премьер Японии поклялся заключить мирный договор с РФ

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил могилу своего отца — бывшего министра иностранных дел Синтаро Абэ и поклялся продвинуть мирный договор с Россией, а также разрешить вопрос о принадлежности Южных Курильских островов.

«Мой отец ещё работал над проблемой советско-японских отношений, поэтому я сделаю всё возможное, чтобы решить эту проблему и положить ей конец», — цитирует его телеканал NHK.

Ранее News.ru писал, что решающий момент настал в переговорах между Москвой и Токио по мирному договору. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в ходе предстоящего визита в Россию намерен продвинуть переговоры по мирному договору и статусу Курильских островов. Японский премьер подчеркнул, что во второй половине января он планирует посетить Россию.