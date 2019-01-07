USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,290 $   Brent57.72 $ Bitcoin4,077.95 $
МОСКВА-10°C12:48
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Премьер Японии поклялся заключить мирный договор с РФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

в мире [ версия для печати ]

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил могилу своего отца — бывшего министра иностранных дел Синтаро Абэ и поклялся продвинуть мирный договор с Россией, а также разрешить вопрос о принадлежности Южных Курильских островов.

«Мой отец ещё работал над проблемой советско-японских отношений, поэтому я сделаю всё возможное, чтобы решить эту проблему и положить ей конец», — цитирует его телеканал NHK.

Ранее News.ru писал, что решающий момент настал в переговорах между Москвой и Токио по мирному договору. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в ходе предстоящего визита в Россию намерен продвинуть переговоры по мирному договору и статусу Курильских островов. Японский премьер подчеркнул, что во второй половине января он планирует посетить Россию.


#россия #ЯПОНИЯ
самое читаемое
общество
Квартиру с «утечкой газа» сдавали в Магнитогорске
общество
Собственник опроверг утечку газа в сдаваемой квартире

читайте также
экономика 01:53, 7 января 2019
Туристы станут оплачивать свой выезд из Японии
политика 18:24, 1 января 2019
Клинцевич опроверг передачу части Курил Японии
политика 18:40, 17 декабря 2018
Лавров назвал условия передачи Курильских островов Японии
Лента новостей
в мире 12:44
Военные совершили государственный переворот в Габоне
спорт 12:41
Нифонтова поведала о «трындеце и трэше» на «Дакаре»
в мире 12:35
Порошенко пожелал украинцам долгожданного мира
общество 12:27
Патриарх призвал народ к солидарности
спорт 12:18
Усик захотел боя с Поветкиным
Другие новости
в мире 12:44
Военные совершили государственный переворот в Габоне
в мире 12:35
Порошенко пожелал украинцам долгожданного мира
в мире 12:03
Арест главы не угрожает альянсу Renault и Nissan
в мире 11:23
Южноамериканскую ламу поймали на улице во Франции
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top