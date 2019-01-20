Нетаньяху: мы готовы уничтожить любого

Последний авианалёт ЦАХАЛ по территории Сирии — политика Иерусалима против военного присутствия Ирана в регионе, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
«Мы готовы уничтожить в Сирии любого, кто будет нам угрожать», — написал политик в своём Twitter.
יש לנו מדיניות קבועה: לפגוע בהתבססות האיראנית בסוריה ולפגוע בכל מי שמנסה לפגוע בנו— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 20 января 2019 г.
Дипломат добавил, что его страна не откажется от своих намерений. ВВС Израиля 20 января 2019 года нанесли удар по аэропорту Дювали в САР. Объект атаковали четыре истребителя F-16. Пилоты выпустили семь ракет. Ни один снаряд не смог «проскочить» мимо противовоздушной обороны Арабской Республики — их сбили системы ПВО российского производства «Бук» и «Панцирь».
Ранее News.ru сообщал о заявлении президента Турции Реджепа Эрдогана по поводу взрывов бомб в Африне. Лидер уверен, что действия радикалов не смогут пошатнуть боевой дух его армии.