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Нетаньяху: мы готовы уничтожить любого

Биньямин Нетаньяху Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

в мире [ версия для печати ]

Последний авианалёт ЦАХАЛ по территории Сирии — политика Иерусалима против военного присутствия Ирана в регионе, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы готовы уничтожить в Сирии любого, кто будет нам угрожать», — написал политик в своём Twitter.

Дипломат добавил, что его страна не откажется от своих намерений. ВВС Израиля 20 января 2019 года нанесли удар по аэропорту Дювали в САР. Объект атаковали четыре истребителя F-16. Пилоты выпустили семь ракет. Ни один снаряд не смог «проскочить» мимо противовоздушной обороны Арабской Республики — их сбили системы ПВО российского производства «Бук» и «Панцирь».

Ранее News.ru сообщал о заявлении президента Турции Реджепа Эрдогана по поводу взрывов бомб в Африне. Лидер уверен, что действия радикалов не смогут пошатнуть боевой дух его армии.


#иран #сирия #израиль #БиньяминНетаньяху
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