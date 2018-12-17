Премьер Италии: санкции против России нужно снять

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте и Владимир Путин

Премьер-министр Италии подтвердил, что он против ужесточения санкций. Политик наоборот считает, что от подобных мер в отношении России нужно отказаться.

О такой позиции лидера итальянского правительства рассказал после встречи с ним министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, позицию о том, что ужесточать меры давления не нужно, подержали также представители Германии и Франции, передаёт РИА Новости.

«Если мы говорим о коллегах, с которыми я общаюсь, то практически все без исключения за то, чтобы эти абсурдные санкции как можно быстрее были сняты», — отметил он.

Ранее News.ru сообщал, что послы стран ЕС утвердили полугодовое продление экономических санкций в отношении России. Это решение носит технический характер и лишь формализует договорённости саммита Евросоюза.